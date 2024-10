Ex-Estrela da Casa acusa Pablo de não cumprir promessa e recusar sua participação em show: “Caiu no meu conceito”

Segundo Heloísa, já estava acertada com a produção de Pablo a sua participação no show para cantar a música “Mega Sena”, canção que a artista apresentou dentro do reality global. Nos materiais de divulgação da festa feitos pela Prefeitura de São Brás, Heloísa aparece afirmando que subiria ao palco e realizaria o sonho de conhecer e cantar junto com uma das suas referências musicais na última sexta-feira (18).

Parece que a ex-participante do reality show da TV Globo, Estrela Casa, Heloisa Araújo, perdeu mesmo a mega da virada. Ela compartilhou nas suas redes sociais a insatisfação com o cantor Pablo durante a festa de emancipação da cidade de São Brás, em Alagoas, que teria se recusado a cantar ao lado dela.

No entanto, os planos não deram certo. “PABLO CAIU NO MEU CONCEITO, HUMILDADE 0. Pra quem não sabe, já estava tudo certo dias antes a participação, o município divulgou e tudo esse momento que todos queriam ver, eu cantando Mega Sena junto com ele. Eu estava super feliz por conhecê- lo, pois foi a música de quem interpretei na TV, mas de última hora ele não quis que outras pessoas cantassem com ele”, escreveu Heloísa em uma publicação no seu perfil do Instagram.

No vídeo ela mostra o momento em que entrou no camarim de Pablo e relata ter esperado durante todo o show para ser chamada, mas isso não ocorreu. “ Ninguém é obrigado a nada, mas fazer isso é pior. Tenho certeza que jamais queria me aproveitar de nada desse homem, era só um desejo de fã e de todos da região por minha passagem no programa, mas graças a Deus isso já passou, e NUNCA mais vocês irão me vincular de alguma forma a essa pessoa de quem perdi qualquer admiração que tinha”, desabafou.