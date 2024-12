Ex-estrela de reality show responsabiliza emissora por ‘rosto derretido’

A ex-estrela de reality shows, Brandi Glanville, tem vivido um verdadeiro drama pessoal. Após compartilhar fotos revelando uma mudança significativa em sua aparência, a atriz tem usado as redes sociais para desabafar sobre os problemas de saúde que enfrenta e apontar culpados pela sua situação.

Em diversas publicações no X (antigo Twitter), Brandi tem expressado sua frustração e angústia com a situação. “Minha vida foi arruinada sem motivo. Gastei todo meu dinheiro com médicos! Minha saúde está arruinada. Minha aparência está arruinada”, escreveu a ex-modelo.

A atriz busca desesperadamente por respostas para o que chama de “derretimento de sua face”. Segundo Brandi, médicos investigam diferentes hipóteses, como a presença de um parasita ou edema causado por estresse. No entanto, a ex-estrela de “The Real Housewives of Beverly Hills” acredita que a principal responsável por seu sofrimento é do canal Bravo, produtor do programa.

“Eu, pessoalmente, digo que é [culpa do canal] Bravo”, afirmou Brandi, sugerindo que atritos com a emissora teriam causado o estresse que, segundo ela, contribuiu para o seu atual estado de saúde.

Essa não é a primeira vez que Brandi lida com comentários sobre sua aparência. Em 2021, ela já havia esclarecido que sofreu queimaduras de segundo grau no rosto devido a um acidente com uma luz de tratamento para psoríase. Na época, a ex-modelo recebeu diversas críticas e especulações sobre possíveis procedimentos estéticos, o que a levou a se pronunciar publicamente sobre o ocorrido.

A revelação de Brandi gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs expressando preocupação e apoio à atriz. No entanto, a acusação contra a emissora Bravo ainda não foi confirmada e gerou debates entre os seguidores.

Leia Também: Fernanda Torres fica em segundo lugar em prêmio de críticos de Los Angeles