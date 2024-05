Ex-Faustão, BBB e Fazenda: mais nomes no game show de Tom Cavalcante

As gravações do novo game show da Record, o Acerte ou Caia, que será comandado por Tom Cavalcante, já estão a todo vapor. E a coluna Fábia Oliveira vem descobrindo alguns dos nomes dos participantes e traz mais três famosos confirmados no programa para vocês.

Trata-se da ex-BBB 22, Natália Deodato; a ex-Fazenda 15, Alícia X e a ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider. As três influenciadoras competirão na atração, que está sendo filmada na Argentina.

Natália Deodato

Alicia X

Erika Schneider

Ao todo, serão 176 pessoas, sendo 11 em cada episódio, totalizando 16 episódios. Os participantes convidados serão todos conhecidos do grande público, como cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, entre outros.

A cada programa, os participantes disputarão R$ 300 mil.

Acerte ou Caia, com Tom Cavalcante, estreia em agosto, com exibição aos domingos, prevista até meados de novembro.

Outros participantes do game show de Tom Cavalcante Outros nomes já revelados por esta coluna são: Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos; Toninho Tornado, humorista e ator; Suel, cantor e compositor; e Nadine Gerloff, atriz e prima de Luísa Sonza.

