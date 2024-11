Ex-Flamengo, Arturo Vidal é acusado de agressão sexual

O atleta chileno, Arturo Vidal foi acusado, nesta segunda-feira, de agressão sexual por uma mulher convidada para a festa organizada pelos jogadores do Colo-Colo. O Ministério Público do Chile confirmou que “existe uma queixa de agressão sexual no bar, mas ninguém foi detido”.

Segundo a imprensa local, o caso aconteceu na madruga dessa segunda, em uma boate em Santiago, onde um grupo de jogadores do Colo-Colo foi comemorar um aniversário.