Ex-funcionários de Musk alertam para ‘fricção’ no governo dos EUA

Trabalhar para Elon Musk é uma experiência intensa, para dizer o mínimo. Há quem goste, há quem não goste. Agora, o bilionário aplica seu “mindset” peculiar de empresário numa nova empreitada: o governo dos Estados Unidos. E o jornal Washington Post conversou com ex-funcionários para saber como é trabalhar para o homem mais rico do mundo.

No geral, eles descreveram uma mistura de pressão com medo e cobranças. Isso porque Musk parece traçar metas absurdas com base em expectativas astronômicas. E quem não alcançá-las corre sério risco de ir para o olho da rua. Aparentemente, o mesmo vale para quem questionar suas ideias mirabolantes.

As observações sobre o estilo de trabalho de Musk são baseadas em entrevistas com seis pessoas que trabalharam para o bilionário ou estão diretamente familiarizadas com seu estilo de gestão. A maioria falou sob condição de anonimato para evitar represálias.

Elon Musk impõe táticas de gestão incomuns e erráticas nas suas empresas – será que vai funcionar no governo?

Musk é conhecido entre seus funcionários por suas táticas de gestão incomuns e frequentemente erráticas. Além de ser rápido em cortar pessoal que não atende suas altas expectativas, o bilionário impõe velocidade de trabalho frenética e divulga disputas internas no X e em outros fóruns públicos.

Elon Musk impõe velocidade de trabalho frenética e divulga disputas internas (Imagem: Kathy Hutchins/Shutterstock)

Além disso, pessoas próximas a Musk dizem que ele é obcecado por detalhes operacionais, frequentemente demonstra dedicação exclusiva a projetos pessoais e está disposto a tomar medidas que causam desafios legais para impor cortes orçamentários e alcançar seus objetivos.

O que acontece quando você aplica esse tipo de gestão na burocracia federal? Afinal, é um contexto no qual muitos trabalhadores trocam salários altos e expedientes longos da “América corporativa” pela segurança no emprego, horário mais estável e benefícios trabalhistas. Ex-funcionários preveem que o bilionário do Vale do Silício causará fricção no governo.

A investida de Musk no serviço público já começou. E o presidente dos EUA, Donald Trump, parece estar contente com o que tem visto. Na última sexta-feira (07), Trump elogiou o trabalho do bilionário ao responder a pergunta de uma jornalista. “Elon está fazendo um ótimo trabalho. Ele está encontrando enormes fraudes, corrupção e desperdício.“

Elon Musk no governo dos EUA

Quando Musk entrevista candidatos a vagas de emprego, ele diz: “Conte-me sobre alguns dos problemas mais difíceis que você enfrentou no trabalho e como os resolveu”. É o que ele contou durante um evento. E nas últimas duas semanas, dezenas de funcionários federais responderam perguntas semelhantes, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Trump parece gostar do trabalhado desempenhado por Elon Musk no governo até o momento (Imagem: Rokas Tenys/Shutterstock)

Esses funcionários precisaram apontar uma “vitória técnica” recente e explicar como ela foi alcançada. Profissionais da área de tecnologia do governo foram pressionados a fornecer detalhes específicos sobre como chegaram às soluções técnicas.

Musk tem espelhado o comportamento de suas empresas de outras maneiras em Washington. Um delas tem sido defender o ritmo frenético da equipe do Doge. E se vangloriar de que seus funcionários fazem expedientes longos para identificar e eliminar “desperdício, fraude e abuso”, segundo uma postagem do departamento na sua página do X.

Para você ter ideia da mentalidade, leia a seguir o que Musk escreveu numa postagem no X (publicada às 3h21, em 2 de fevereiro): “O Doge trabalha 120 horas por semana. Nossos oponentes burocráticos trabalham 40 horas por semana. É por isso que estão perdendo tão rápido.”

Para Michael Morris, professor de ciências comportamentais da Columbia Business School, o resultado final da investida de Musk no serviço público – “com governo mais eficiente e simplificado” – pode ser bom para os cidadãos estadunidenses.

Por outro lado, seu estilo de gestão pode causar problemas de moral generalizados entre funcionários federais, segundo o professor. E ele acrescentou: “[No governo,] as apostas são muito mais altas do que no Twitter.”

