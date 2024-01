Ex-Globo que vende cerveja nas ruas dispara: “Fugi muito do rapa”

Daniel Erthal, que viralizou recentemente nas redes sociais ao vender cervejas pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, comemorou o presente que ganhou de um dos clientes da Ilha da Sede, seu novo empreendimento. O ex-Globo decidiu trabalhar como ambulante, quando viu a situação financeira apertar. “A pandemia bateu em todo mundo, mas principalmente na classe artística”, disse.

“Eu empreendi e fracassei várias vezes. Mas o fracasso antecede o sucesso. Graças a esse trabalho, consigo pagar a conta de luz e levar meu cachorro no veterinário, e isso me enche de força e resiliência para continuar”, desabafou em entrevista para o Domingo Espetacular, na Record TV.

Erthal ainda informou que está buscando a regularização do seu negócio e que já chegou a correr da fiscalização, para não ter sua mercadoria apreendida: “Fugi muito do rapa, porque não estou com tudo certo, mas já está encaminhado”.

Ainda nesse domingo (7/1), o ator usou a internet para dar mais detalhes da doação que recebeu. “Teve um cara que eu encontrei aqui há mais ou menos dois dias, chamado Thiago Anjo. Cara, ele foi muito legal. Conheci ele e a esposa dele”, frisou ao falar sobre quem lhe deu o presente.

O ator tem um empreendimento e vende cerveja pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro

Após passar por Malhação e diversas novelas da Globo e da Record, Daniel Erthal, de 41 anos, viralizou nas redes sociais após mostrar o seu trabalho como ambulante

Nas redes sociais, o artista aproveita para publicar diversos momentos de seu trabalho

Daniel Erthal finalizou relembrando um episódio que o aproximou do novo amigo. “Tinha acabado a bebida aqui, e, simplesmente, ele pegou o carro dele, me levou até o depósito [de bebidas] para a gente continuar a poder servir as pessoas aqui. E ele acabou de me ligar. A Ilha da Sede acaba de ganhar uma kombi!”, comemorou.