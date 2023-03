Ex-Globo revela quanto os árbitros do Brasileirão ganham por jogo

Após deixar a Globo na semana passada, com o fim do quadro Central do Apito, Fernanda Colombo foi uma das convidadas do Charla Podcast. Durante a conversa, a ex-árbitra e comentarista de arbitragem revelou quando ganha um juiz de futebol em partidas do Campeonato Brasileiro.

“Na Série A, um árbitro Fifa hoje deve estar ganhando uns R$ 6 mil por jogo. Mas a gente está falando de elite, top. Deve estar em torno disso. E o assistente ganha 60% desse valor. Mas pra ganhar isso, você precisa ser escalado. É um sistema que você não tem controle”, disse Fernanda.

“O fato de não ser uma profissão dificulta bastante. Você vive sem saber quanto você vai ganhar por mês. Isso é ruim. (…) Em jogos de outras categorias, pagam menos. Na Série D, na época em que eu apitava, ganhava R$ 200, diminui bastante. Quando eu fazia várzea, era R$ 30”, completou.

A Globo decidiu encerrar a Central do Apito no início da semana passada. Criado em 2018, o quadro surgiu como um meio de aproximar o espectador das regras do futebol. Mas, ao longo dos últimos anos, a atração foi perdendo a força, diante de situações como a chegada do VAR. Com isso, Fernanda Colombo foi demitida ao lado do marido, o também ex-árbitro Sandro Meira Ricci.

No sábado (25), o casal participou da transmissão de Brasil x Marrocos, no canal de Galvão Bueno.