Ex-goleiro do Vitória, Caíque é acusado de agredir criança após GreNal

O goleiro Caíque, ex-Vitória e reserva do Grêmio na derrota para o Internacional no último domingo (20), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Estádio Beira-Rio, está sendo acusado de agredir uma criança após o clássico gaúcho. Os familiares do garoto registraram um boletim de ocorrência e exigem uma representação criminal contra o atleta.

Segundo o documento registrado pela Polícia Civil, a família estava na segunda fileira da arquibancada, próximo ao acesso dos atletas ao túnel. O ofício ainda diz que o goleiro teria jogado uma espécie de bola que atingiu o peito da criança, que ficou com uma marca vermelha. Os pais querem representar oficialmente contra o arqueiro gremista.

A 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre instaurou um inquérito e aguarda imagens que serão cedidas pelo Internacional para investigar o caso. Caíque ainda não é tratado oficialmente com investigado. Até o momento, nem o Grêmio e nem o atleta se pronunciaram sobre a situação.