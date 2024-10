Ex-guitarrista de Ozzy Osbourne está na UTI após tiroteio

Jake E. Lee, ex-guitarrista de Ozzy Osbourne, foi hospitalizado após ser vítima de um tiroteio em Las Vegas, nos Estados Unidos, informou o site TMZ.

O músico foi baleado várias vezes na manhã de terça-feira, 15 de outubro, enquanto passeava com seu cachorro.

Segundo a publicação, Jake está consciente e, apesar de ainda estar em cuidados intensivos, espera-se que ele se recupere completamente.

A polícia está investigando o caso e acredita que o tiroteio foi aleatório, sem um alvo específico.

“Já se passaram 37 anos desde a última vez que vi Jake E. Lee, mas isso não diminui o choque ao saber do que aconteceu com ele. É mais um ato insensível de violência com armas. Meus pensamentos estão com ele e sua filha, Jade. Espero que ele fique bem”, comentou Ozzy Osbourne ao TMZ.

Leia Também: Amanda Kimberly e Bruna Biancardi se envolvem em polêmica na web