Ex-jogador campeão brasileiro se elege vereador no Sudoeste baiano

O ex-jogador de futebol Paulo Almeida conseguiu mais uma façanha. Agora, fora das quatro linhas. O ex-atleta conseguiu se eleger vereador em Itarantim, no Médio Sudoeste baiano, informou o Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias.

Paulo Almeida, de 43 anos, concorreu pelo Avante e obteve 414 votos, garantindo uma vaga entre as 11 disponíveis da Câmara de Itarantim. Durante a carreira, Paulo Almeida foi capitão do Santos, campeão brasileiro de 2002. Ele ainda atuou em equipes como Benfica (Portugal) e Corinthians e teve passagem pela Seleção Brasileira.

Atualmente, o ex-jogador se apresenta como pecuarista, atividade forte no Médio Sudoeste do estado.