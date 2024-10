Ex-jogador e atual deputado federal do México é acusado de tentar estuprar irmã

Blanco, que também construiu uma carreira política, atuando como deputado federal no México e exercendo o cargo de governador do estado de Morelos entre 2018 e 2024, agora enfrenta essa séria acusação.

O ídolo e ex-jogador do futebol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, foi acusado de tentativa de estupro contra sua própria irmã, Blanca Fabiola. A denúncia teria sido feita há cerca de uma semana e a informação foi divulgada pelo jornal “El Financiero”,

De acordo com o relato, o crime teria ocorrido na Residência Oficial de Morelos, onde Blanco teria ameaçado Blanca Fabiola, que na época ocupava o cargo de secretária de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho durante sua gestão. O ex-atacante teria usado a ameaça de destituição do cargo como forma de pressão.

Blanco é um dos maiores ícones do futebol mexicano, tendo disputado três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2010) e se tornando o terceiro maior artilheiro da história da Seleção Mexicana, com 38 gols. Ao longo de sua carreira, ele também passou por clubes como América, Real Valladolid, Chicago Fire e Santos Laguna.