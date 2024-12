Ex-líder da Mancha Alviverde se entrega após emboscada que resultou em morte de torcedor do Cruzeiro

Jorge Luis Sampaio dos Santos, ex-líder da torcida organizada Mancha Alviverde, se apresentou à polícia no dia 11 de outubro. Ele é suspeito de estar envolvido em uma emboscada que culminou na morte de um torcedor do Cruzeiro. Jorge estava foragido, mas seu advogado havia afirmado que ele se entregaria caso sua segurança fosse assegurada. Com a detenção de Sampaio, a Polícia Civil já prendeu 14 pessoas relacionadas ao ataque. Outro suspeito, Leandro Gomes dos Santos, conhecido como Leandrinho, também se entregou e foi detido. Enquanto isso, Felipe Mattos Santos, o vice da torcida, permanece foragido, e as autoridades estão em busca de mais dois indivíduos associados à Mancha Alviverde.

O ataque ocorreu em 27 de outubro, quando dois ônibus que transportavam membros da Máfia Azul foram alvo de um ataque na rodovia Fernão Dias. Essa ação foi uma retaliação a um conflito anterior entre as torcidas rivais. O incidente resultou na morte do motoboy José Victor Miranda.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias