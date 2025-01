Ex-líder de célula é investigado por suspeita de abuso contra menor em Camboriú

Lucas Cláudio Rodrigues Siqueira, conhecido como “Luccão”, suplente de vereador pelo PSD em Camboriú, está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de abuso contra um adolescente de 13 anos. A denúncia foi formalizada pela mãe do menor, que encontrou mensagens enviadas pelo acusado ao seu filho por meio do WhatsApp.

De acordo com o relato da mãe, “Luccão” teria mantido contato com o menino por meio do aplicativo, mas algumas mensagens foram apagadas. No entanto, a mãe conseguiu salvar prints das conversas que foram anexados ao boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DEPCAMI).

A mãe também relatou um episódio em que “Luccão” teria levado o menino a uma pizzaria, acompanhados de outros jovens da igreja. Durante o trajeto, o menor ficou desconfortável com a conduta do investigado, que colocou a mão em seu corpo.

Diante dessas informações, a Polícia Civil abriu uma investigação e analisa as provas anexadas. Caso sejam confirmadas as suspeitas, a prisão de “Luccão” poderá ser solicitada. As autoridades pedem que outras possíveis vítimas procurem o Conselho Tutelar ou a polícia para registrar denúncias.

Posicionamento da Igreja

A Igreja Internacional Geração Profética (GP Camboriú), onde “Luccão” atuava como líder de célula, informou que ele foi afastado de suas atividades e divulgou uma nota oficial. No comunicado, a igreja afirma que não compactua com atos ilícitos e se colocou à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

Trecho da nota destaca:

“A igreja reafirma seu compromisso com os ensinamentos bíblicos e com a justiça, sendo contrária a qualquer ato que prejudique o bem-estar de outras pessoas. Também oferecemos apoio psicológico à vítima e à família neste momento delicado.”

Contexto político

“Luccão” foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2024, obtendo 513 votos, e atualmente é suplente de sua coligação. A possibilidade de sua posse no legislativo está sendo reavaliada enquanto as investigações prosseguem.

