Ex-marido e cubano são presos por assassinato de galerista no Rio de Janeiro

A juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, decretou as prisões preventivas de Daniel Sikkema, ex-marido do galerista norte-americano Brent Fay Sikkema, e de Alejandro Triana Prevez, cubano preso no dia 18 de janeiro, acusado de assassinar o galerista. A decisão foi divulgada neste sábado, 10, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita pela magistrada, que determinou a prisão dos dois homens. Segundo a denúncia, Daniel teria contratado Alejandro para matar Brent, prometendo pagar US$ 200 mil pelo serviço. Alejandro veio para o Brasil seguindo as instruções de Daniel e recebeu apoio financeiro dele. Na madrugada do dia 14 de janeiro, utilizando as chaves fornecidas por Daniel, Alejandro entrou na residência da vítima, localizada no Jardim Botânico, zona sul do Rio, e a atacou com uma faca.

O corpo de Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado por uma amiga e apresentava perfurações causadas por arma branca. Ele foi levado pelos bombeiros para o Instituto Médico-Legal (IML), no centro do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso para confirmar se houve latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Brent era proprietário de uma galeria de arte contemporânea em Nova York, a Sikkema Jenkins & Co. A juíza determinou que o mandado de prisão de Daniel seja enviado à Difusão Vermelha da Interpol, por meio da Polícia Federal, já que o acusado está no exterior. O processo corre em segredo de justiça.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA