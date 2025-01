Ex-Masterchef nega estupro e diz que vítima mentia a idade

A defesa de Jason de Souza Junior, ex-participante d0 Masterchef Brasil, emitiu uma nota para se posicionar sobre a acusação de estupro contra uma menina de 12 anos. No texto enviado à imprensa, os advogados do cozinheiro dizem que não houve violência e que ele e a vítima teriam se conhecido em um aplicativo de namoro, no qual ela teria mentido a idade.

O ex-Masterchef afirmou, ainda, que a denúncia foi somente baseada no relato da mãe da vítima. Jason segue detido na Penitenciária da Agronômica desde a última quarta-feira (1/1). Nesta quinta (2/1), ele passou por uma audiência de custódia, na qual foi decidida a manutenção da prisão.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 O cozinheiro ficou famoso depois de participar da 9ª temporada do programa da Band Reprodução 2 de 5 Jason de Souza Junior Reprodução 3 de 5 O chef foi preso por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos Reprodução 4 de 5 Jason ainda teria ameaçado a vítima de morte com uma arma Reprodução 5 de 5 Jason de Souza Junior, ex-participante do Masterchef Reprodução

“A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha˜, diz trecho da nota.

Em seguida, os defensores afirmam que a vítima ainda não foi ouvida na investigação e reforçam a inocência do ex-Masterchef.

“Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso”, afirma o texto.

Acusações contra ex-Masterchef

Jason de Souza Junior, ex-participante do Masterchef, da Band, foi preso na última terça (31/12), acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Advogados ouvidos pelo Metrópoles informaram que, caso confirmadas as suspeitas iniciais, ele pode pegar até 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Ex-participante da 9ª temporada do Masterchef, Jason teria ameaçado a vítima com uma arma, em frente à casa da menina. Segudo a acusação, em seguida, ele teria a obrigado a entrar no carro e dirigido até as imediações da da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Lá, teria cometido o estupro.

A jovem foi abandonada no local do crime. Ela prestou queixa e a polícia chegou ao ex-Masterchef. Ele foi identificado pela barba e por uma cicatriz na barriga, além do veículo utilizado.