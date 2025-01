Ex-Masterchef se pronuncia sobre acusação de estupro

Depois de ser preso, o ex-Masterchef Jason de Souza Junior, acusado de estuprar uma menina de 12 anos, se pronunciou sobre o caso através de sua assessoria jurídica Em nota, a defesa esclareceu que a relação sexual teria sido consentida, mas que a jovem teria mentido a idade.

“Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha”, justificou o advogado.

O texto seguiu: “Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe.”

Por fim, afirmaram que a “defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso”.

Na última quinta-feira (2/1), uma audiência de custódia foi realizada para definir o destino do cozinheiro, que continuará detido na Penitenciária da Agronômica, em Florianópolis, Santa Catarina.

Estupro de vulnerável

Segundo o delegado Cléber Serrano, responsável pelo caso, o chef de cozinha teria abordado a criança na frente da casa dela, afirmando que a mataria caso não entrasse no carro.

Jason então teria se dirigido até as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde teria cometido o crime.

Depois da violência sexual, a garota foi abandonada próximo ao local da sua residência. Ao registrar queixa na delegacia, ela descreveu as características do cozinheiro e do carro usado no delito.

Com base nas informações, a Polícia Militar de Santa Catarina reconheceu Jason de Souza Junior e o veículo. A perícia confirmou o estupro, e a menina confirmou a identificação do suspeito pela barba e por uma cicatriz que ele tem na barriga.

O ex-Masterchef é casado e tem duas filhas. No Instagram, internautas se revoltaram com a notícia e reagiram. “Com uma filha bebê, você ainda teve coragem de fazer o que fez!”, disse uma pessoa. “Esse cara é um monstro”, classificou uma segunda. “Pode jogar na jaula, e jogar a chave fora”, pontuou mais uma.

Quem é o ex-Masterchef

Jason de Souza Junior ganhou destaque depois de criar uma receita de costelinha, que foi incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes.

O chef amador foi eliminado no top 5 da atração culinária, depois de apresentar um bolo charlote, que chegou despencado na mesa dos jurados. Mesmo com o problema, Junior foi elogiado por um dos jurados, Érick Jacquin.

“Quando a gente ama o que a gente faz, a gente conquista o mundo. Você está de parabéns”, disse o francês na ocasião.

No episódio da saída do cozinheiro da competição, Henrique Fogaça chegou a ressaltar que o rapaz era uma “cara do bem”, além de ressaltar a postura e o bom trabalho feito por ele ao longo da disputa.

Jason de Souza Junior, que começou a cozinhar escondido dos pais na adolescência, assinou o cardápio de uma rede de calzones ao deixar o Masterchef.