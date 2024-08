Ex-militante, Lumena Aleluia ressignifica “jornada piranha” em reality

Desde que entrou no Big Brother Brasil, em 2021, Lumena Aleluia domina as redes sociais. Depois de dividir opiniões, transformar falas em memes e até ganhar o título de “rainha da militância” no reality global, a baiana “ressignificou” a sua jornada no De Férias com o Ex: Diretoria, da Paramount+, levando o prêmio de R$ 100 mil para casa.

Eleita CEO do reality de pegação em votação na casa e ganhadora do prêmio, Lumena se viu no centro dos holofotes durante o reality show com críticas pelo sexo sem pudor e a curtição desenfreada que tomou as férias em Maragogi, em Alagoas.

Em resposta a reprovação de alguns, Lumena deixa claro que, enfim, assumiu a sua jornada “piranha”: se libertou do medo das críticas e tratou de viver a nova fase, deixando claro que o sexo em um reality show não exclui os seus feitos profissionais, incluindo seu extenso currículo Lattes.

“Eu estou nesse processo de reconhecer a minha subjetividade piriguete, tirar do armário. Reprimi por muito tempo e agora eu estou em paz com ela, com a minha jornada piranha. Recebi algumas críticas, críticas essa que me deram coragem de dividir e encontrei muita gente bacana que se identificava comigo”, disse Lumena em conversa com o Metrópoles nesta quinta-feira (22/8).

“Fizemos uma jornada intelectual, graduada, doutorado e tal. Mas isso não nega o fato da gente querer viver nossa liberdade sexual”, completa a ex-BBB.

Apesar de nem tudo serem flores, Lumena não menospreza as passagens pelo Big Brother Brasil e a primeira vez no De Férias com o Ex. “Eu tenho vivido essa catarse de amadurecimento mesmo como mulher. E esse lance de pessoa física e pessoa jurídica se misturam, mas é um processo pessoal que eu venho dividindo com meu público. É um somatório de janelas que eu consigo comunicar isso”, pondera.

Por fim, Lumena refletiu sobrea liberdade e autoaceitação de sua jornada pública, que começou ainda na TV Globo.

“Não me coloco nessa caixinha moral, ‘ah, Lumena agora é piranha’. Tem linguagens que a gente pode experimentar [para entender o processo], eu me experimento por uma foto [sensual], por um reality, pela coragem de ir para a suíte master e transar loucamente”, finalizou.

O último episódio do De Férias com o Ex: Diretoria já está disponível no Paramount+, e será exibido nesta quinta-feira, às 21h10, na MTV.

Lumena Aleluia é psicóloga

Ela fez sucesso no BBB 21

Lumena ainda participou de duas edições do De Férias com o Ex

Agora, ela assume sua nova versão e busca sua jornada piranha

