Ex-ministro da Defesa da Coreia do Sul é detido por proposta de Lei Marcial

O ex-ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-Hyun, foi detido devido à sua suposta participação em uma tentativa de implementar uma lei marcial sob a administração do presidente Yoon Suk Yeol. A prisão de Ki ocorreu em um contexto de crise política, onde ele havia sugerido ao presidente a adoção de medidas drásticas em resposta a um impasse com a Assembleia Nacional, que é dominada pela oposição. A proposta de lei marcial, no entanto, foi revogada apenas seis horas após sua sugestão, o que gerou uma série de reações e questionamentos sobre a legitimidade da ação.

Na quinta-feira, Kim Yong-Hyun (5) decidiu renunciar ao cargo, um movimento que parece ter sido influenciado pela crescente pressão política e pela situação delicada em que se encontrava o governo. Houve ainda uma tentativa de impeachment contra o presidente Yoon havia falhado na Assembleia Nacional, mas não prosperou.

