Ex-Miss Bolívia e piloto brasileiro são presos com 359 kg de cocaína na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um piloto brasileiro e uma ex-Miss Bolívia foram presos sob suspeita de tráfico de drogas na região de Entre Ríos, na Argentina.

De acordo com a secretária de Segurança argentina, Patricia Bullrich, a dupla vinha da Bolívia em um avião de pequeno porte, quando teve que realizar um pouso de emergência em um campo após um problema com a gasolina.

Pela imprensa argentina, a dupla foi identificada como Jade Callaú, 21, nascida em San Borja (Bolívia), e o piloto brasileiro Carlos Costas Díaz, 52.

No local, o dono do campo se aproximou para ajudá-los, mas logo viu os pacotes de cocaína e ligou para a polícia para denunciá-los.

“Espetacular operação da GNA [Gendarmería Nacional Argentina, uma guarda nacional] e da Polícia de Entre Ríos, com a colaboração do Ministério da Defesa. Por ar, terra ou água, fechamos o caminho para o narcotráfico”, afirmou Bullrich pelas redes sociais.

Segundo o jornal argentino La Nación, inicialmente, a dupla pediu ajuda, solicitou que o dono do campo os levasse ao hospital, dizendo que a ex-miss boliviana estava grávida. Depois, a polícia descobriu que não há gestação.

Além disso, as autoridades locais notaram que a aeronave era boliviana e usava um adesivo com a matrícula falsa LV-GOP. Ainda segundo o jornal, dentro do avião e foram encontrados dez grandes pacotes com, ao todo, 359 quilos de cocaína de máxima pureza.

Investigadores do caso trabalham com a hipótese de que o destino final da aeronave seria o norte de Buenos Aires. Agora, a dupla está presa e colocada à disposição da Justiça Federal. Além da droga, foram apreendidos os celulares dos dois e os equipamentos de comunicação via satélite.