Ex-modelo procura explicações após ficar com o rosto ‘derretido’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Brandi Glanville está com um problema de pele que causa uma deformidade no rosto, mas ainda não sabe o que está causando o problema.

Conhecida por sua participação nos realities The Real Housewives of Beverly Hills e Ultimate Girls Trip, Brandi Glanville mostrou que está com o rosto deformado. Na imagem, publicada por ela nas redes sociais, é possível ver que sua pele está ficando flácida ao redor da boca e das bochechas.

A artista revelou que está a procura da causa do problema de saúde, mas que nenhum médico soube explicar o ocorrido. “O que aconteceu? Eu queria saber. Entrei e saí do hospital neste último ano e meio, gasta quase todo o dólar que tenho tentando descobrir. Alguns médicos dizem que tenho um parasita que se movimenta pelo meu rosto. Alguns dizem que é edema induzido por estresse.”, escreveu ela em sua conta no X, antigo Twitter.

