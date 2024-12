Ex-mulher de Ney Latorraca, ‘se aposenta’ e vai morar em GO: ‘sou rica’

A atriz Inês Galvão, de 65 anos, anunciou que está se aposentando após mais de 40 anos de carreira. Cansada de esperar por papéis que considerem sua experiência e idade, Inês decidiu deixar o Rio de Janeiro, onde morava desde antes da morte do marido, o ex-jogador Gaúcho, em 2016, e se mudar para Goiânia. “O etarismo é uma realidade, principalmente para a mulher. É como se perdêssemos a utilidade. Não preciso disso. Sou rica”, afirmou.

Agora em Goiânia, Inês busca uma vida mais tranquila ao lado das filhas gêmeas, Maria Luisa e Maria Vitória, de 19 anos, que começarão os estudos na cidade. Ela também planeja ocupar o tempo com atividades relacionadas à astrologia e ao tarô, áreas que vem estudando nos últimos anos. “É um lugar bom, calmo, tem tudo, temos amigos, e as meninas vão estudar lá”, explicou a atriz.

Viúva há oito anos, após 24 anos de casamento com Gaúcho, Inês revelou que está namorando novamente. O novo companheiro tem 39 anos, mas a atriz preferiu não revelar sua identidade. Apesar disso, deixou claro que não tem interesse em ser avó: “Já falei com meus filhos, não tenho esse desejo. O mundo já está povoado demais”.

O nome de Inês voltou aos holofotes recentemente devido à morte do ator Ney Latorraca, com quem foi casada por cinco anos. “Foi uma relação muito maneira, muito legal. A gente se divertiu muito. Aprendi muita coisa com o Ney e espero ter ensinado a ele também”, relembrou. Mesmo aposentada, Inês continua compartilhando momentos de sua rotina e treinos nas redes sociais, mantendo o cuidado com a saúde e a forma física.

