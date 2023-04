Ex-musa do Bahia diz que sheikh ofereceu R$ 2,4 milhões para namorá-la

Ex-musa do Bahia e sucesso no OnlyFans, Stephanie Silveira revelou que já recebeu – e recusou – uma oferta de um sheikh de Dubai, nos Emirados Árabes, que queria namorá-la. O ricaço ofereceu 500 mil dólares, o equivalente a R$ 2,4 milhões.

“Ele me flagrou na praia e, depois de uma conversa, me ofereceu US$ 500 mil para namorar comigo. Achei que fosse brincadeira, alguma pegadinha, mas era real. Um amigo me explicou que esse tipo de oferta é até comum, e foi traduzindo toda a conversa. Fiquei em choque”, contou ela em entrevista ao Uol.

Stephanie disse que não se ofende com ofertas deste tipo. Mas revelou que não aceita, pois pretende manter o OnlyFans como única fonte de renda no universo adulto. Atualmente, ela fatura cerca de R$ 90 mil por mês.

“Já me chamaram para reality show, para concurso de beleza e até para gravar filmes adultos na gringa. Os cachês são bons, mas nada supera o que ganho nas plataformas. E nada supera essa liberdade de gravar o que quero, de poder viajar e conhecer pessoas novas. Estou curtindo muito essa fase. Sempre fui muito exibicionista, sempre gostei de provocar. Então, para mim, fazer os conteúdos nem é trabalho”, finalizou.