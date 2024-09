Ex-namorada de Madonna dá detalhes íntimos da relação com a cantora

A modelo Jenny Shimizu, atualmente com 57 anos, namorou a cantora Madonna em 1990, e contou como era a rotina e detalhes íntimos da relação com a rainha do pop em depoimento para a série documental In Vogue: The 90s.

“Era realmente ótimo me sentir como uma prostituta de luxo. Eu recebi um telefonema tipo, ‘Ei, você pode me encontrar no meu show em Paris? Você está na Europa, certo?”, recordou a modelo em um dos episódios. “Quer dizer, você não vai dizer não para Madonna nos anos 1990”, comentou.

Janny relembrou que “obedecia” aos chamados da cantora, mesmo que, para isso, fosse necessário viajar para o encontro. “Eu ia para o hotel dela, no Ritz, tipo às 4h da manhã, transava com ela e depois voltava para Milão.”

“Não era sobre um vínculo emocional, era sobre levar a outra às alturas do êxtase sexual. Eu amava o fato de estar à disposição dessa mulher. Isso me excitava, ser mandada para o quarto dela sempre que ela sentia vontade de fazer sexo”, detalhou Jenny, desta vez em seu livro biográfico lançado em 2023.

O romance de Madonna e Shimizu não durou muito. Durante os anos 1990, a vencedora do Grammy também teve outros relacionamentos, e nunca comentou sobre a relação com a modelo.