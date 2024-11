Ex-namorada retira acusações de agressão e difamação contra Jonathan Majors

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Grace Jabbari, ex-namorada de Jonathan Majors, retirou as acusações de agressão e difamação feitas contra o ator.

Jabbari retirou as acusações feitas anteriormente após acordo entre os advogados dela e os de Majors. Segundo informações da revista People, ambas as partes envolvidas no processo decidiram que “todas as reivindicações contra o réu na ação são, por meio deste [acordo], rejeitadas com prejuízo”, o que, na prática, significa que o processo não poderá ser reaberto. Os termos exatos do acordo não foram divulgados.

Majors chegou a ser condenado em dezembro de 2023 por ter agredido a então companheira em março do ano passado. Ele recebeu como sentença cumprir um ano em um programa de reabilitação sobre violência doméstica.

Em março deste ano, Jabbari processou Jonathan por difamação. Na ocasião, os advogados dela alegaram que o ator difamou a ex-namorada ao dizer em entrevist que “nunca colocou as mãos em uma mulher”, no sentido de ser agressivo.

“Assunto encerrado”, afirmou o advogado de Grace, Brad Edwards, à People. “Estamos felizes que este caso tenha sido resolvido e este capítulo esteja encerrado para que a Grace possa seguir em frente e começar a se curar”. A defesa do ator não se manifestou publicamente.

Após o processo movido por Grace, outras supostas vítimas também acionaram a Justiça contra o ator. Vale destacar que, depois das acusações, Jonathan Majors foi demitido do Universo Cinematográfico Marvel -o famoso tinha papel de destaque nas produções da Marvel. Atualmente, ele está noivo da atriz Megan Good.

