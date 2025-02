Ex-narrador Ivan Zimmermann morre em tragédia nos Estados Unidos

O jornalista e ex-narrador esportivo Ivan Sérgio Zimmermann morreu na última sexta-feira (31/1), aos 64 anos, em um acidente de trânsito na Flórida, Estados Unidos. A família, no entanto, só foi informada oficialmente sobre o ocorrido na quarta-feira (5/2).

Zimmermann dirigia por uma rua em Broward quando um motorista invadiu a pista contrária e colidiu de frente com seu veículo. Outros três carros também se envolveram no acidente.

Formado em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo em 1984, Zimmermann iniciou sua carreira cobrindo eventos políticos.

No ano seguinte, viajou aos Estados Unidos para acompanhar a reunião anual da Organização das Nações Unidas (ONU), na comitiva do então presidente José Sarney. Encantado pelo país, decidiu permanecer e especializou-se na cobertura de esportes americanos.

Em 1992, ingressou na ESPN Brasil e se tornou uma das primeiras vozes a narrar a NFL no país. No ano seguinte, foi o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl diretamente do estádio. Além do futebol americano, também trabalhou com transmissões de NBA, NHL e MLB.

Em 2003, Zimmermann retornou ao Brasil para trabalhar no canal Bandsports, onde participou da cobertura das Olimpíadas de Atenas. Ele também cobriu as Copas do Mundo de 1994 e 2006, pela Rádio Jovem Pan e pela DirecTV, respectivamente.