Ex-padre é condenado a 57 anos de prisão por estuprar mulher e filha e violência contra enteados

Um ex-padre foi condenado a 57 anos e 22 dias em regime fechado por estupro de vulnerável, no estado do Rio de Janeiro. O homem estava preso desde o ano passado, após ter sido denunciado por estuprar a ex-mulher e a filha. Além delas, dois enteados também foram vítimas de violência por parte do padre.

No julgamento, a ex-mulher afirmou que, no início, o relacionamento era bom e que ela engravidou nas primeiras semanas de relação. Segundo ela, pouco tempo depois, a vítima começou as suas agressões, tendo abusado dela constantemente durante a sua gestação, considerada de risco.

Um desses abusos ocorreu próximo aos filhos da mulher, que dormiam no mesmo quarto que o casal, o que também é considerado crime de abuso sexual contra crianças. Conforme ela, o homem controlava desde as roupas que ela vestia até o modo como ela se comportava.

ABUSOS CONTRA A FILHA

A mulher, no entanto, conta que o motivo que a levou a querer se separar foi justamente o modo como ele tratava os seus filhos. Segundo ela, o ex-padre não aceitou a separação. Quando a filha nasceu, passou a pedir para “ver a flor dela”, enquanto era banhada ou trocava de fralda.

Outras testemunhas corroboraram a informação, incluindo babás da menina. Conforme a criança cresceu, as testemunhas relataram que ele passou a dar beijos na boca da menina e chegou a ser flagrado com as mãos nas partes íntimas da garota.