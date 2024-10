Ex-participante de reality morre aos 34 anos em acidente de carro

Sarah Danser, de Largado e Pelados, morreu aos 34 anos, após se envolver em um acidente de carro no Havaí, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último dia 22, mas viralizou nesta segunda-feira (28/10), após divulgação da NBC News.

Durante o episódio, um homem de 59 anos acompanhava a ex-participante do programa da Discovery Channel, quando o veículo perdeu o controle e bateu em um carro que estava estacionado.

Danser estava no banco do carona, sem cinto de segurança, de acordo com site americano. Ela chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. A identidade do motorista ainda não foi revelada.

Melissa Lauren, que conviveu com Sarah no reality de sobrevivência na selva, lamentou a morte da colega:

“Era uma das almas mais aventureiras que eu já conheci. Ela era daquelas que viam o mundo com os olhos de uma criança, admirada com as coisas que muitos de nós consideramos normais”, desabafou.

Em outubro de 2020, Sarah Danser lutou contra um câncer de mama. Numa publicação do Instagram, a moça deu detalhes do diagnóstico:

“Se eu não tivesse prestado atenção ao meu próprio corpo, demoraria 11 anos até o câncer ser descoberto, e, até lá, já seria tarde demais”, declarou ao afirmar que estava curada do tumor.