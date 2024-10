Ex-participante do American Idol é preso com pornografia infantil

Benjamin Glaze, cantor que participou do reality show American Idol, foi preso nesta sexta-feira (18/10), por posse de pornografia infantil, nos Estados Unidos. Ele participou do programa, em 2018, e ficou conhecido por dar um beijo na cantora Katy Perry.

Glaze foi encontrado com mais de 700 imagens e vídeos de material de abuso sexual infantil em seu smartphone.

De acordo com a publicação no perfil da polícia de Tulsa, Oklahoma, no Facebook, o aspirante a cantor foi detido pela Unidade de Recuperação de Evidências Digitais/Predadores Sexuais.

Benjamin Glaze apareceu na 16ª temporada do Idol , onde disse aos jurados Katy Perry , Luke Bryan e Lionel Richie que nunca havia beijado uma garota durante sua audição. Na época, ele tinha 19 anos na época.

Embora todos os três jurados tenham votado “não” para Glaze, Katy beijou o cantor e protagonizou um dos momentos mais falados do programa.