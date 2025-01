Ex-policial militar é assassinado a tiros em Mesquita após ser reconhecido por traficantes

Um ex-policial militar, identificado como Jaymesson Damasceno de Araújo, de 52 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Conhecido pelo apelido de “Neném da Macumba”, ele foi reconhecido e atacado por traficantes enquanto tentava socorrer um familiar. Durante a abordagem, os criminosos conseguiram roubar sua arma, conforme informações fornecidas pela Polícia Militar. Ele chegou a ser levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. O caso levanta preocupações sobre a segurança na região, especialmente em áreas onde o tráfico de drogas é predominante. A polícia busca identificar os responsáveis pelo ataque e entender melhor a dinâmica do ocorrido.

Jaymesson Damasceno tinha um histórico controverso. Em 2019, ele foi denunciado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) por sua suposta ligação com a milícia de Amaury Trindade, além de ser acusado de homicídio. Apesar disso, em 2019 ele foi nomeado assessor da Câmara Municipal de Mesquita, o que gerou críticas e questionamentos.

