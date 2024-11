Ex-prefeito de cidade baiana fica ferido após capotamento em trecho da BR-116

Um ex-prefeito de Milagres, no Vale do Jiquiriçá, ficou ferido após o carro que dirigia capotar em um trecho da BR-116 na tarde desta terça-feira (19). Tonikão – como o ex-gestor e empresário é conhecido – conduzia uma caminhonete Ford/Ranger quando ocorreu o acidente na altura do km 550 da rodovia, trecho de Milagres.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Tonikão sofreu um corte na cabeça e precisou ser socorrido para o hospital municipal de Milagres. O estado de saúde dele não foi informado.

Após o capotamento, o veículo parou às margens da estrada. Tonikão é pai da futura primeira-dama de Brejões, Maria Costa, esposa do prefeito eleito Ricardo Cerqueira (Avante).