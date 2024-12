Ex-prefeito de cidade baiana se livra de inelegibilidade após Câmara de Vereadores rejeitar parecer do TCM

O ex-prefeito de Ipirá, na Bacia do Jacuípe, Marcelo Brandão (União) teve as contas aprovadas pela Câmara de Vereadores da cidade. Por 10 votos a 4, o ex-gestor se livrou de uma possível inelegibilidade, uma vez que o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) havia se posicionado pela rejeição das contas de Brandão dos anos 2017 e 2020.

Votaram a favor do ex-prefeitos os vereadores André da Saúde (União), Benedito do Leite (PSD), Divanilson (MDB), Suíta (União), Eki (PSD), Laelson Neves (MDB), Miranda (PSD), Mundinho de Nova Brasília (MDB), Nielson Buraem (PSD) e Raimundo Simas (PSD). Os votos contrários, que seguiram o parecer do TCM, foram de Arnor do Sindicato (PT), Deteval Brandão (PSD), Luma Gusmão (PDT) e Weima Fraga (PSD).

Nesta quinta-feira (26), a Justiça Federal condenou um casal alvo da Operação Offerus, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU), em agosto de 2018. À época, Brandão e o então prefeito de Pilão Arcado, no Norte baiano, Afonso Mangueira, chegaram a ser afastados das funções pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por dez dias, devido à suspeita de participação em desvios de verbas do transporte escolar.

A sessão que aprovou as contas do ex-administrador ocorreu na última segunda-feira (23).