Ex-prefeito de Rio Branco é preso por tráfico de drogas em Goiás

Antônio Xavier de Araújo, mais conhecido como Totonho, ex-prefeito de Rio Branco, no Mato Grosso, foi preso em Goiás após ser flagrado transportando uma carga de drogas avaliada em R$ 600 mil. A detenção ocorreu durante uma operação da Polícia Militar na rodovia GO-070, onde Totonho admitiu que receberia R$ 25 mil para levar a substância até Uberlândia, em Minas Gerais. Ele revelou que está envolvido com o tráfico há quatro décadas. Na abordagem policial, foram apreendidos 20 tabletes de pasta base de cocaína e cinco de maconha, que estavam escondidos no veículo do ex-prefeito. A juíza responsável pelo caso decidiu manter a prisão de Totonho, ressaltando a possibilidade de que ele voltasse a cometer crimes.

Totonho tinha uma relação política próxima com Jeozafá Moraes de Castro, ex-vereador e presidente da Câmara de Rio Branco, que foi assassinado em 2023. A morte de Castro ocorreu em um cenário de crescente violência entre facções criminosas, e ele foi alvo de uma abordagem policial relacionada ao tráfico. Antes de seu falecimento, Castro estava sob investigação por envolvimento no transporte de drogas, mas não havia sido formalmente acusado. Sua morte levantou questões sobre possíveis conflitos com traficantes rivais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira