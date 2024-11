Ex-prefeito de Rui Barbosa atribui revés na Justiça a Otto e já atua para eleger esposa em novo pleito

Mais votado nas eleições de Rui Barbosa, no Piemonte do Paraguaçu, José Bonifácio (MDB) “jogou a toalha” e não vai insistir em instâncias superiores da Justiça para tentar garantir a posse ao cargo de prefeito. Bonifácio, que governou a cidade entre 2009 e 2016, considera que a demora do processo e a força de seu maior adversário na política, o senador Otto Alencar (PSD), filho de Rui Barbosa, pode também influenciar em uma nova derrota, situação que não planeja vivenciar.

No Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), os desembargadores votaram por unanimidade para tornar Bonifácio inelegível, devido à rejeição de contas dos anos 2014 e 2016.

“Fui orientado por alguns advogados que é melhor a gente desistir do recurso do que ficar empurrando com a barriga. E esse cara [Otto], que nós vencemos aqui, se tornou politicamente muito forte, não só na Bahia como em Brasília. Um cara com poder, filho da cidade, que ganhou em 115 cidades da Bahia e perdeu na terra dele”, disse José Bonifácio em entrevista ao Bahia Notícias.

José Bonifácio e Otto Alencar já foram aliados, mas romperam em 2016, quando Bonifácio ainda era integrante do PT, legenda pelo qual venceu as eleições em Rui Barbosa, em 2008 e 2012. Com a desistência pelo caminho do recurso jurídico, Bonifácio espera que a Justiça determine logo a data da nova eleição. Para esse pleito, a aposta será na esposa Eridan Dourado (MDB), que acabou de ser eleita como vereadora da cidade e única mulher a garantir uma vaga na Câmara Municipal.