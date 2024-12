O advogado e ex-prefeito de Vitória da Conquista, Carlos Murilo Pimentel Mármore, faleceu neste sábado (21), aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed, onde morreu devido a complicações de saúde.

De acordo com informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o funeral será realizado no Plenário Vereadora Carmen Lúcia, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, com o sepultamento previsto para o domingo (22).