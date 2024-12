Ex-prefeito morre vítima de colisão em trecho da BR-242 do Extremo Oeste baiano

Um ex-prefeito de uma cidade do Piauí (PI) morreu vítima de um acidente em um trecho da BR-242 de Barreiras, no Extremo Oeste baiano. A vítima, identificada como Cândido Lustosa de Araújo Júnior, de 55 anos, tinha sido prefeito de Parnaguá. O fato ocorreu nesta terça-feira (24).

Segundo a TV Oeste, Cândido Júnior estava no banco do passageiro de uma caminhonete que colidiu com uma carreta. A suspeita é que o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção do veículo, o que fez o carro girar e invadir a pista contrária, atingindo a carreta. No momento do acidente a pista estava molhada.

O ex-prefeito foi a óbito no local. Já o condutor da caminhonete sofreu ferimentos graves e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre os ocupantes da carreta.

Cândido Júnior foi prefeito de Parnaguá entre 2009 a 2012. Ele deixa a esposa, que é a atual secretária de saúde do município de Corrente (PI), e três filhos. A prefeitura de Parnaguá decretou luto oficial de três dias e publicou uma nota de pesar.