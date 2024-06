Ex-presidente Ahmadinejad lança candidatura para as eleições do Irã

Inscrição ainda será analisada pelo Conselho Guardião do país, que decidirá até 11 de junho se o ex-presidente poderá ou não concorrer

Mahmoud Ahmadinejad governou o Irã de 2005 a 2013 Reprodução/ Governo iraniano

PODER360 2.jun.2024 (domingo) – 11h43



O ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad, 67 anos, registrou sua candidatura para as eleições do país neste domingo (2.jun.2024), segundo a agência de notícias Reuters. O pleito marcado para 28 de junho foi organizado depois da morte de Ebrahim Raisi em uma queda de helicóptero no Azerbaijão.

A inscrição não garante, no entanto, que ele poderá concorrer. Os registros serão analisados pelo Conselho Guardião do país, liderado por clérigos, que divulgará as candidaturas aceitas em 11 de junho.

Ex-integrante da Guarda Revolucionária do Irã, Ahmadinejad foi eleito em 2005. Renunciou em 2013. Ele tentou concorrer novamente em 2018, mas foi impedido pelo Conselho Guardião.

Em 2010, o então presidente assinou um acordo nuclear proposto pelo Brasil e pela Turquia, a chamada Declaração de Teerã. Então em seu 2º mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscou se envolver na questão para ganhar créditos no cenário internacional e aventar a possibilidade de ser um dos escolhidos ao Nobel da Paz. À época, ele viajou a Teerã, capital iraniana, para articular a parceria com Ahmadinejad.

Em 2015, porém, o acordo final foi assinado sem Brasil e Turquia. A parceria foi firmada com o chamado P5 (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) mais a Alemanha em 2015. Sob o tratado, Teerã concordou em limitar as atividades nucleares e permitiu a entrada de inspetores da Aiea (Agência Internacional de Energia Atômica). Em troca, as potências globais suspenderam as sanções econômicas impostas sobre o país.

O acordo foi suspenso depois da saída dos EUA em 2018 e desde então está em renegociação. Em fevereiro, o país barrou a visita de Rafael Grossi, diretor-geral da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), para uma inspeção das instalações nucleares iranianas.