Ex-presidente da Câmara de Vereadores no Extremo Sul baiano morre aos 72 anos

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Eunápolis, na Costa do Descobrimento Amós Bispo Pereira, morreu na madrugada desta segunda-feira (16). O ex-vereador tinha 72 anos, na casa onde morava, localizada na Rua 2 de Julho, no Centro da cidade. A causa da morte ainda não foi confirmada pela família.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Amós Pereira exerceu quatro mandatos como vereador e presidiu a Câmara Municipal em dois períodos: de 1993 a 1994, e de 2001 a 2002, durante o terceiro mandato. Pereira esteve à frente da construção do prédio próprio da Câmara de Vereadores, no bairro Dinah Borges.

O velório ocorre na Igreja Brasil para Cristo, no bairro Pequi. O horário e o local do enterro ainda não foram divulgados. Amós Pereira deixa esposa e três filhos. Devido ao fato, a Câmara de Vereadores decretou luto oficial de três dias e suspendeu os trabalhos legislativos desta segunda.