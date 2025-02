Ex-presidente da Goinfra é solto após suspeita de fraude em contrato

O ex-presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) Lucas Alberto Vissoto Júnior e o ex-diretor do Departamento de Gestão Integrada da agência Thiago Carim Bucker foram soltos neste domingo (2/2), com o fim do prazo de cinco dias da prisão temporária.

O que você precisa saber?

Os dois foram presos na terça-feira (28/1) por suspeita de desvios em um contrato para reformas e manutenção de 26 prédios públicos em Goiás

O contrato foi firmado com uma empresa do Distrito Federal no valor de R$ 27 milhões.

A ação foi batizada de Obra Simulada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), que estima prejuízo de mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos em obras que o Estado terá de reconstruir estruturas demolidas, mas não reerguidas

Segundo a PCGO, a empresa contratada “obteve diversos pagamentos irregulares antecipados, sem que as obras ou serviços fossem suficientemente realizados para justificar os pagamentos”.

Responsável pela defesa dos dois investigados, o advogado Marcelo Di Rezende, que acompanhou a liberação deles, confirmou a informação.

O defensor reitera que Lucas e Thiago sempre estiveram à disposição das autoridades competentes, desde o início da investigação, em 2024, e permanecerão colaborando com a apuração para demonstrar a inexistência de quaisquer irregularidades.

O advogado ressalta que, em depoimento na última semana, Lucas e Thiago apresentaram fatos e provas necessários para evidenciar de forma inequívoca a inocência deles.