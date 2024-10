Ex-presidente da OAB-BA, Fabrício Castro exalta reeleição de Daniela Borges: “Maior nome feminino da advocacia brasileira”

O ex-presidente avaliou ainda que uma possível reeleição é a “consagração” do histórico de Daniela. “Daniela, ela fez todo um processo importante nesses três anos. Daniela passou pelo primeiro momento que foi a afirmação, a chegada. Ela, primeira mulher presidente, as pessoas que ainda não acreditavam começaram a ver que ela realmente era uma grande liderança. Segundo momento, o momento das realizações, ela realizou demais, fez muitas obras, fez muitos eventos, defendeu a OAB em vários eventos e eu digo que agora é o momento da consagração, é o momento do reconhecimento”, defende o jurista.

Ao Bahia Notícias, o atual Conselheiro Federal da OAB defende a reputação da representante da Ordem. “Daniela por onde passa, Daniela reconhecida, fora da Bahia, na Bahia, eu estou acostumado a andar com ela na rua, as pessoas pediram pra tirar foto, enfim. Grande liderança, a maior liderança feminina da advocacia brasileira e a gente tem a satisfação de hoje apresentar um projeto novo, uma renovação da ordem com Daniela Borges, presidente, Hermes Hilarião, vice-presidente”, afirma.

Ao ser questionado sobre a continuidade do seu grupo político a frente da Ordem, a mais de 10 anos, Castro aponta que “a oposição não foi sempre oposição”, ao falar sobre a candidata Ana Patrícia Dantas Leão.

“A candidata a presidente passou nove anos dentro do nosso grupo, então eu não vejo o que distingue, porque ela passou nove anos dentro. Segundo, a diferença é que nós aprendemos em cada triênio. A renovação Daniela Borges, por exemplo, foi disruptiva. Nosso grupo tá sempre trazendo pessoas novas, tá sempre reconstruindo, tá sempre inovando. Se você for pegar as chapas ao longo do tempo, sempre elas mudam, sempre elas vão fazendo uma mudança, uma renovação, ela traz sempre algo novo, então assim, a diferença é essa. E a gente tem conquistado vitórias no voto, todas as vezes com a aprovação da advocacia, e eu acredito que nessa eleição não será diferente”, diz.