Ex-presidente da OAB é morto a tiros após deixar neta na escola no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa. No local do homicídio, peritos coletaram sete estojos de munição calibre 9 mm e um projétil. O material foi apreendido e levado para a delegacia. Já o carro em que o advogado estava foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), onde vai passar por uma análise.

Conforme a Polícia Militar, Hércules estava voltando para o carro depois de sair da escola quando foi atingido por seis tiros, sendo dois no pescoço e quatro no tórax. As informações iniciais da PM, repassadas ao g1, indicam que os disparos foram feitos por um homem que vestia calça jeans e camisa xadrez. Ele estava a pé, mas fugiu em um carro branco que deu cobertura durante o crime.

Ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Barra Mansa de 1998 a 2009. Atualmente, ocupava o cargo de conselheiro na OAB estadual e era candidato a secretário adjunto também na seccional do Rio.

Hércules Anton de Almeida, advogado de 59 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, após deixar a neta em uma escola particular no bairro Santa Rosa, área nobre do município. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (21).

A polícia investiga se o crime está ligado a um plano de envolvimento do advogado com cassinos online. Hércules Anton de Almeida era dono de um escritório de advocacia especializado em direitos trabalhista, cível, consumidor, previdenciário, criminal, público e de responsabilidade civil, com sede em Barra Mansa e filiais em Angra dos Reis, Resende e Volta Redonda.

A OAB do Rio de Janeiro lamentou a morte do advogado e afirmou que ele era “figura querida, liderança legitimada pela escolha de seus pares para quatro mandatos no comando da subseção”. O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, informou que já enviou ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil exigindo a apuração imediata dos fatos. “Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e a responsabilização dos culpados por este crime bárbaro”.

A Ordem declarou luto oficial de três dias. Ao prestar solidariedade aos amigos e familiares, a vice-presidente da seccional, Ana Tereza Basílio, defendeu a união da advocacia. “Estamos todos chocados com mais este caso de violência inaceitável. Precisamos estar juntos, exigir mais segurança e, neste momento de dor, dar todo o apoio à família de Hércules”.