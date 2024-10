Ex-presidente do Bahia, Bellintani fala como funcionará primeira empresa multiclubes do Brasil

Em entrevista para o programa Bola da Vez, Bellintani detalhou a forma que a empresa irá atuar no país, e em cada região do Brasil.

O formato da organização remete aos feitos de outros grupos internacionais, que tentam fazer isso no Brasil, no entanto, o foco do gerente é nacional.

Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e atual dono da SAF do Londrina, anunciou nesta terça-feira (29) a primeira empresa multiclubes do Brasil, a Squadra Sports. O empresário publicou um vídeo explicando sobre a entidade.

“A Squadra Sports foi a empresa que montei assim que concluí meu projeto pelo Bahia. É um multiclubes brasileiro que partiu do Londrina, mas hoje já está com quatro clubes integrados nessa plataforma. A ideia do multiclubes brasileiro é de não regionalização. É sobre multiregionalização. O Brasil é um país continental, e se um investidor diz que tem um clube no Brasil, na verdade, ele tem um clube na Paraíba, no Rio Grande do Sul ou em Goiás. Para criar um projeto de futebol no Brasil, precisa ser multiclubes internamente”, afirmou o empresário.

Além disso, no decorrer da entrevista, o ex-presidente do Bahia ainda deu mais informações sobre os clubes que giram em torno da Squadra Sports.

“No nosso projeto são 6 clubes dentro do Brasil. Londrina e Linense como clubes de vitrine e 4 times de base, que foquem em formação de atletas. Dois desses já estão integrados na plataforma, como é o caso do Ypiranga, time muito tradicional da Bahia, e o segundo é o VF4, da Paraíba, que se tornou conhecido pela originação de Vitor Ferraz, o lateral direito que jogou pelo Santos”, finalizou.

Bellintani ficou seis anos à frente do Bahia. Ele foi presidente entre 2018 e 2023, com dois mandatos. Sob sua gestão, o clube conquistou a Copa do Nordeste, em 2021, e quatro títulos do Campeonato Baiano (2018, 2019, 2020 e 2023).