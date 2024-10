Ex-presidente do TRT-BA passa a compor Órgão Especial após falecimento do desembargador Luiz Tadeu

A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), Débora Machado, ex-presidente da Corte, foi efetivada como integrante do Órgão Especial diante do falecimento do desembargador Luiz Tadeu Leite Vieira no último dia 24, aos 72 anos.

O ato da presidência do TRT-BA, publicado nesta terça-feira (29), torna a mudança efetiva a partir de hoje, atendendo ao critério de antiguidade.

Débora Machado já marcou presença na sessão do Órgão Especial desta segunda-feira (28), marcada por uma profunda comoção e homenagens ao desembargador falecido. Luiz Tadeu passava por tratamento de saúde e faleceu quando estava a caminho do TRT, para participar de uma sessão.

“Doutor Tadeu que sempre esteve tão próximo e que durante o período curto que ele descobriu a doença, ele iniciou o tratamento e ele fez questão de partilhar com todos nós suas angústias, seus receios, suas dores, mas permanecendo com alegria, com esperança. Acho que todos nós aqui estávamos acompanhando”, relatou Machado.

“O que eu espero é que ele esteja realmente em paz, com o coração tranquilo do dever cumprido e que a misericórdia de Deus também chegue até a sua família, seus amigos, todos aqueles que com certeza vão sentir muita falta da presença de doutor Tadeu”, manifestou a desembargadora.

As falas da magistrada, antecedidas e seguidas por outros colegas da Corte, ocorreram durante a aprovação da moção de pesar proposta pelo presidente, desembargador Jéferson Muricy. “Tadeu era um colega que conseguia fazer graça e transformar em sorriso as suas dores e as dores de nós outros”, declarou.