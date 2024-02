Ex-Rainha da Mangueira diz que teve ideia roubada por Wanessa Camargo

A ex-rainha de bateria da Mangueira, Ana Paula Pereira usou o Twitter para expor uma situação “desconfortável” que viveu com Wanessa Camargo no passado. A esposa de Sylvinho Blau Blau alega que procurou o escritório de Wanessa para convidá-la a participar de um projeto com um artista italiano. A filha de Zezé teria aceitado o convite, mas dias depois o projeto seguiu sem a participação de Ana Paula, que acredita ter tido sua ideia roubada.

“Eu prestava serviço de consultoria para o escritório de um grande artista italiano. O agente do cantor queria entrar no mercado brasileiro e me pediu um projeto. Eu estudei o mercado e criei um projeto de uma parceria dele com uma cantora local. Fiz todo o business plan, entreguei ao empresário e ele achou perfeito, agora eu precisava desenvolver no Brasil”, iniciou ela.

A ideia, segundo Ana Paula, era que Wanessa lançasse o cantor italiano no Brasil e ele fizesse o mesmo por Wanessa na Itália. “Entrei em contato com o escritório da Wanessa, mas o [ex-marido dela, Marcos] Buaiz era o empresário, conversei com eles, apresentei o projeto, eles gostaram da ideia e aceitaram a colaboração para gravar uma música”, relatou Ana.

Sylvinho Blau Blau e Ana Paula Pereira

Ana Paula Pereira e Sylvinho Blau Blau, líder da banda Absyntho

“Comecei a desenvolver o projeto e eu era o único contato do Brasil com a Itália. Sem mais nem menos deixaram de me responder, dali a um mês saiu a parceria, a música foi gravada e o meu projeto estava sendo usado nas minhas costas e sem eu ter recebido nada por ele”, revelou Ana Paula Pereira.

De acordo com a empresária, a atitude do escritório da Wanessa, de atravessar seu trabalho, não deu certo. “O mundo não gira sabe, ele capota. a parceria não foi divulgada como deveria, o projeto acabou sendo um fracasso”, destacou. “Não vou negar que fiquei contente com isso pois eu sabia como fazer a ideia funcionar, eles não. O projeto nasceu na minha cabeça e nem sempre roubar as coisas dos outros quer dizer que vai dar resultado”.

Em outro comentário, Ana afirma que não processou Wanessa Camargo por acreditar que ela também foi vítima da situação. “Achei ela tão vítima da situação quanto eu estava sendo. Quando vi o resultado, perdi a vontade de acionar judicialmente. Era uma força tarefa para derrubar e não para levantar pois não era possível a sucessão de erros tão visíveis”.

Apesar de não ter citado o nome do cantor italiano, Ana Paula se fereria a Eros Ramazzotti, com quem Wanessa gravou em 2006. O Metrópoles entrou em contato com a assessoria da artista, que não respondeu às tentativas de contato da reportagem.