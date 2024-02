A transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro pela TV Globo ainda continua dando o que falar. Após muitas críticas por parte de telespectadores e internautas, a ex-repórter da Globo Monica Sanches resolveu se manifestar sobre o assunto.

A jornalista, demitida da emissora no ano passado, compartilhou uma foto ao lado de Pedro Bassan, Mariana Gross e Ana Luiza Guimarães, que ainda trabalham na emissora dos Marinho e alfinetou a empresa.

“Vendo inúmeras críticas à transmissão dos desfiles neste ano, o que posso garantir pra vocês é que o time desta foto representa uma equipe de reportagem que sempre amou o Carnaval, respeitando e admirando todos os integrantes de todas as escolas”, começou ela.

Em seguida, Monica Sanches falou sobre sua experiência na Passarela do Samba nos anos anteriores: “Dos 40 anos da Sapucaí, participei de 30 transmissões, estudando os enredos, os sambas, visitando os barracões, levando essa preparação muito a sério. É o mínimo que se espera de quem vai pra Avenida cobrir o maior espetáculo da Terra, né não???”, questionou.

Monica Sanches com colegas da TV Globo

Ex-repórter da Globo, Monica Sanches alfineta transmissão do Carnaval

Monica Sanches

Ex-repórter da Globo, Monica Sanches alfineta transmissão do Carnaval

Logo TV Globo

Globo prende equipe durante gravação de novela

globo-logo-renascer_resized (1)_compressed

TV Globo

TV-Globo-logo

TV Globo

TV-Globo (2)

TV Globo

Nos comentários, seguidores da profissional concordaram com ela: “Horrível a transmissão! Milton Cunha tá se desdobrando pra tentar manter um nível razoável, mas tá babado…”, afirmou um. “Esse é o resultado da desvalorização do trabalho do jornalista”, disparou outra. “Tirar a transmissão do Carnaval do jornalismo e colocar pro entretenimento foi um grande erro da Globo. Buscaram o lucro, mas perderam qualidade na cobertura do Carnaval ao colocar um bando de influencer que não conheciam nada dos desfiles”, analisou um terceiro.

O real motivo das mudanças na transmissão Catastrófico. Assim pode ser definido o primeiro dia de transmissão do desfile das escolas de samba do grupo especial pela TV Globo. A emissora recebeu uma enxurrada de críticas na internet e não foi para menos. O motivo? É que este ano, a Globo “investiu” em novidades para o Carnaval Globeleza. Mudanças essas que a coluna Fábia Oliveira anunciou com exclusividade em agosto do ano passado e muita gente duvidou: os jornalistas foram substituídos por atores do canal e influenciadores.

No último domingo (11/2), Kenya Sade, Vítor Di Castro e a atriz Dandara Mariana brincaram de serem repórteres. E a brincadeira não agradou. Mas alguém achava mesmo que ia dar certo?

Agora, essa jornalista que sabe de tudo e mais um pouco, vai te contar o que rola nos bastidores do Carnaval e que explica o motivo da saída dos repórteres: dizem que, muito em breve, as transmissões oficiais dos desfiles do Rio serão feitas numa nova TV, fundada por Gabriel David, diretor de marketing da Liga das Escolas de Samba (Liesa).

Supostamente, tudo isso seria uma manobra para a transição da cobertura do Carnaval na Marquês de Sapucaí ser feita pelo canal do rapaz, já que na nova produção não terá repórteres. Óbvio que ninguém vai confirmar essa informação no momento, mas o tempo dirá se esta coluna está certa ou não mais uma vez. A verdade sempre aparece, não é mesmo, meus caros leitores?

Durante a pífia cobertura da Globo, faltou informação. Ninguém foi lá mostrar os buracos nos desfiles das escolas ou os carros quebrados. Parecia somente um papo de comadre. Vitor Di Castro, aliás, protagonizou uma cena hilária, ao dirigir o microfone para os pés de dois foliões para mostrar o samba no pé do casal. Até Milton Cunha (uma divindade do Carnaval, por sinal), riu da situação. Será que Vitor achou que ia captar o som do samba no pé? Jamais saberemos!

O fato é que o vídeo viralizou na web e usuários do X, antigo Twitter, comentaram o episódio. “Tem que ficar só como influencer mesmo”, falou uma pessoa. “Amador demais”, apontou outra. “Que mico!”, pontuou uma terceira. “Os pés não falam”, debochou mais uma.

Outro fato apontado pelos telespectadores foi a falta de detalhes sobre os enredos, como era costume da Plim-plim. Este ano, mal mostraram as fantasias e até Deborah Secco, no ar em Elas por Elas, novela das 18h, passou despercebida pelas câmeras, que não mostraram a atriz desfilando pelo Salgueiro. Nem a notícia de um carro, da Porto da Pedra, que atropelou uma mulher quando fazia a curva para entrar na concentração, localizada no setor 1, foi divulgada pelos novos apresentadores.

De toda a transmissão, o que salvou foi o tradicional estúdio de vidro da Globo, feito por quem entende de Carnaval: Alex Escobar, Milton Cunha, Leonardo Bruno. Karine Alves e Pretinho do Serrinha.