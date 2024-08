Ex-Rota, vice de Nunes dispara contra Marçal: “Tenho faro para crime”

São Paulo – Indicado por Jair Bolsonaro (PL) como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Coronel Mello Araújo (PL), policial militar reformado e ex-comandante da Rota, disse que tem “faro para crime” e que “não existe dúvida que tem coisa errada” na campanha do adversário Pablo Marçal (PRTB).

Com uma estratégia voltada a atrair eleitores bolsonaristas, o influencer cresceu nas últimas pesquisas de intenção de voto e apareceu em empate técnico com o prefeito e o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) no último levantamento do Datafolha, divulgado na semana passada.

“Eu tenho faro para crime. Não existe dúvida que tem coisa errada aí. Eu cheiro de longe. Se eu entrevistar, consigo saber na hora. Em 10 minutos comigo, a gente consegue” disse Mello Araújo ao ser questionado sobre Marçal, durante agenda de campanha nessa terça-feira (27/8).

“A gente sente cheiro de coisa errada, está nítido. Você vai vendo desde o começo, as atitudes. O caráter você enxerga nas atitudes da pessoa, que demonstrou, não uma vez, mas por várias vezes, que tem um caráter duvidoso. Uma pessoa que visa o dinheiro, não visa as pessoas, visa ele próprio. Então, é complicado”, completou.

Mello Araújo é um antigo apoiador de Bolsonaro, tem a confiança do ex-presidente e feito a interlocução entre Nunes e o ex-presidente. Quando Bolsonaro causou um ruído com os aliados paulistanos, há duas semanas, ao falar de forma elogiosa sobre Marçal, foi o coronel que procurou o ex-presidente para garantir que o mal entendido seria desfeito.

Mello Araújo percorreu cidades do interior paulista na semana passada com Bolsonaro e está costurando duas agendas do ex-presidente com Nunes. Uma delas será na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), órgão federal que foi comandada pelo PM reformado no governo Bolsonaro. Outra será no Campo de Marte, terreno municipal repassado ao governo federal também na gestão bolsonarista.

“Nós somos indicados pelo presidente Bolsonaro. O representante da direita do Brasil é o presidente Bolsonaro. Não tem outro. É a leitura que tem que se fazer. A direita vai estar junto com o governo do Nunes. Eu vou ser os olhos da direita para estar acompanhando as coisas e não permitir que nada aconteça de errado”, afirmou Mello Araújo, ao comentar a possível migração de votos da direita para Marçal.