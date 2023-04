Ex-Rouge, Fantine Tho, avalia Aline Wirley no BBB23: “Irritava”

Faltando quatro dias para a grande final do Big Brother Brasil 23, a ex-integrante do Rouge, Fantine Tho, avaliou o desempenho de Aline Wirley do reality. Amigas desde a época da fundação do grupo, em 2002, a cantora afirmou que está torcendo pela artista mas revelou que se irritava com a falta de posicionamento da sister.

“Aline tem uma paciência, tolerância e compaixão excepcional no coração. [Ela] prefere se posicionar de forma neutra. Isso às vezes me irritava quando esperava que ela fosse mais clara com seu real posicionamento, mas sempre coloca o bem estar coletivo em primeiro lugar”, disse Fantine em entrevista à Caras.

Atualmente, a cantora vê Aline exposta ao jogo. “Ela se posiciona fortemente em alguns momentos, dá show de talento, e por ter esta característica diplomática e preferir evitar conflito, se deixa levar em outros momentos, como também era na dinâmica do Rouge”, contou.

Apesar de tudo, Fantine foi categórica ao afirmar que está na torcida pela amiga.”A Aline já entrou nossa vencedora. Independente do resultado”, completou a artista.

Amanda é a primeira finalista do BBB23Após mais de 17 horas de disputa na Prova da Finalista, a primeira sister a ir direto para a final do BBB23 foi definida. Amanda Meirelles foi a última a deixar o provódromo e garantiu uma das três vagas na tão sonhada decisão pelo prêmio.