Ex-SBT, Lívia Andrade faz homenagem a Silvio Santos: “Amigo e mentor”

Lívia Andrade lamentou a morte de Silvio Santos nas redes sociais, neste sábado (17/8), com uma homenagem nas redes sociais. Usando um apelido carinhoso, a apresentadora postou um vídeo da época em que trabalhou com o ícone da TV.

“Ahhh se a gente pudesse encontrar com Deus , tantas perguntas, tantos pedidos… Sisi você não vai embora da minha vida, vai continuar eternamente vivo aqui no meu coração de uma maneira muito intensa. Você vai continuar aqui presente em todos os Domingos , presente em minhas melhores lembranças, nas minhas melhores risadas e no meu trabalho na TV”, comentou.

“Você foi meu patrão, colega de trabalho, amigo , mentor , professor, meu melhor conselheiro e hoje também é SAUDADE SISI”, escreveu.

Silvio Santos beijando Gilberto Gil

Tony Tornado e Silvio Santos

Nubia Oliiver e Silvio Santos

Nubia Oliiver e Silvio Santos

Silvio Santos: Globo muda planos e Domingão será ao vivo com homenagem

Mais cedo, durante o programa É De Casa, da TV Globo, Lívia fez questão de homenagear Silvio Santos. “Foi um professor. Muito mais que um patrão maravilhoso que todos gostariam de ter… Aprendi muita, mas muita coisa com ele. Tudo que eu sou hoje eu devo ao Silvio”. Os domingos ainda são muito felizes e produtivos na minha vida graças a ele”, comentou.

Silvio Santos morreu aos 93 anos, após 17 dias internado em um hospital de São Paulo. Segundo boletim médico obtido pelo Metrópoles, a causa da morte do apresentador foi uma broncopneumonia após infecção por influenza.