Ex-secretária de prefeitura baiana é morta a golpes de faca após discussão com filho

A ex-secretária municipal de Santaluz, na região sisaleira, Aline Maiane Ribeiro Cunha, de 45 anos, foi morta a golpes de faca nesta segunda-feira (9). A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um filho da vítima, que tem de problemas mentais, após uma discussão em um carro. O acusado, que não teve o nome informado, foi preso em flagrante.

Relatos de pessoas próximas afirmam que Aline estava acompanhada do esposo e do filho no momento do crime, que ocorreu em Salvador. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, Aline Cunha atuou nos governos dos ex-prefeitos Júnior do Max (2005-2012), Zenonzinho (2013 -2016) e Quitéria Carneiro (2017-2020), como gestora de cultura, depois como secretária de Cultura, Esporte e Juventude. Recentemente, ela trabalhou como secretária de Assistência Social.

Em nota, a prefeitura de Santaluz, através do prefeito Doutor Arismário, lamentou a morte e manifestou condolências à família da ex-secretária.

“Neste momento de dor, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que conforte os seus corações e lhes concedam força para superar esta perda irreparável”, escreveu o prefeito nas redes sociais.