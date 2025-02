Ex-sócio detalha perda da fortuna de Pelé ainda em vida: “Sumiu tudo”

Pouco mais de 2 anos após a morte de Pelé, novas informações sobre a fortuna do Rei do Futebol vieram à tona recentemente. Ex-comentarista esportivo e ex-sócio do Rei do Futebol, Hélio Viana soltou o verbo e revelou detalhes de como o dinheiro foi gasto.

“Gastaram todo o dinheiro, era uma fortuna. Sumiu tudo. Não sei o que aconteceu”, declarou ele durante sua participação no podcast Só Resenha, apresentado por Hilton Mattos.

Questionado se Pelé havia morrido bem de grana, o especialista foi categórico: “Nem perto do dinheiro que nós tínhamos. Naquela briga, tanto o meu dinheiro [quanto o dele] foi embora porque o que acontecia? O meu dinheiro estava todo dentro da empresa. Éramos irmãos”, apontou.

Treta com Pelé

Ainda durante o bate-papo, Hélio Viana comentou seu afastamento da Pelé Sports & Marketing Inc., em 2001: “Eu tinha um patrimoniozinho, uma casa, um apartamento, alguma coisa assim, mas [o dinheiro] estava todo na empresa. E quando eles me tiraram, foram os advogados, não foi o Pelé, ele não tinha essa capacidade e esse discernimento, eles se aproveitaram”, disparou.

E completou: “Imagina uma empresa forte como a nossa, sólida, com dinheiro e o Pelé sem saber o que fazer porque tinha brigado com o irmão dele, o melhor amigo, se aproveitaram e entraram lá”, apontou.

Maus negócios e gastos exorbitantes

Em seguida, o ex-sócio do jogador falou sobre os gastos das pessoas que ficaram responsáveis pela empresa: “Foi jatinho pra cá e pra lá, coisa que nós nunca fizemos, as pessoas que começaram a tomar conta começaram a fazer. São Paulo pro Rio não pegavam ponte aérea, vinham de jatinho. E não conseguiam negócio nenhum novo para a empresa”, disse.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images 2 de 7 Pelé Mike Egerton/EMPICS via Getty Images 3 de 7 Pelé faleceu em decorrência de um câncer no cólon Sandro Baebler /Hublot via Getty Images 4 de 7 Friedemann Vogel/Getty Images 5 de 7 O craque morreu em 29/12/2022 Marc Piasecki/Getty Images 6 de 7 Pelé Xavi Torrent/Getty Images 7 de 7 Galvão Bueno e Pelé comemoram o tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, em 1994 – Metrópoles Globo/Reprodução

Ele ainda relatou um negócio mal feito: “Para você ter uma ideia: nós tínhamos um faturamento anual em torno de uns 1o milhões de dólares (quase R$ 6 milhões na cotação atual). Eles venderam a marca Pelé por 100 mil dólares (cerca de R$ 580 mil) por mês”, encerrou.

Veja a entrevista completa