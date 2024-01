Ex-sogra de Neymar elogia padrasto por criação de filho do craque

Mirian Nogueira de Araújo, mãe de Carol Dantas, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem a Vinicius Martinez, atual marido de sua filha. A mulher elogiou os cuidados do jovem com David Lucca, também filho de Neymar, e por mostrar que “a vida não é só brincadeira”.

“Um abraço de saudades, um abraço de segurança, um abraço de um grande e cuidadoso amigo, tio, bom ‘paidrasto’, que quer o melhor para uma pessoa tão maravilhosa, o carinhoso Davi Lucca”, explicou.

Na sequência, ela elogiou o cuidado do rapaz com David. “Vinicius Martinez é uma pessoa que foi escolhida por Deus para proteger, defender e ensinar ao Davi e o Valentin que a vida não e só brincadeira, que tudo tem limite”, completou.

Por fim, Mirian agradeceu Vinicius pela paciência com o garoto. “Ele faz tudo para Davi pensando no melhor. E com muito carinho e paciência e sabedoria, sem gritos e ignorância. Eu só tenho a agradecer”, finalizou.